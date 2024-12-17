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ЦСКА — «Куньлунь»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 17 декабря

ЦСКА — «Куньлунь»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 17 декабря
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Куньлунь».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 2.03.

«Одним из шести матчей в первый игровой день после паузы на Кубок Первого канала станет игра в Москве между ЦСКА и «Куньлунь Ред Стар». В этом сезоне команды уже встречались: 25 октября в Мытищах армейцы одержали победу в овертайме со счётом 4:3. Что получится на этот раз? Попробуем разобраться в тексте ниже.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пять побед подряд, девять выигрышей в последних 11 матчах — всё это про московский ЦСКА, который ещё в начале октября был в кризисе, и за это время состоялись два поражения командам из Челябинской области с общим счётом 0:11. Казалось, что с такими результатами Илья Воробьёв недолго будет оставаться главным тренером армейцев. По крайней мере, такие рассуждения вполне можно было встретить в хоккейном сообществе. Сейчас армейцы действуют более строго и добывают свои победы за счёт дисциплины и эффективной игры в обороне. Плюс Просветов в порядке. Клемен Мохорич здорово работает с вратарём по ходу сезона, и его прогресс явно заметен. Из того, что ещё могу сказать, — не советую брать «ТБшки» в матчах с участием ЦСКА. Они застегнулись почти на все пуговицы. Это будет скорее аномалия.

«Куньлунь» в последних 10 матчах перед паузой одержал пять побед и ещё дважды уступил за пределами основного времени. 12 очков на этом отрезке — очень хороший результат, особенно с учётом того, что победы были добыты на восточном выезде: были обыграны «Трактор», «Автомобилист» и «Нефтехимик». Как скажется пауза на китайской команде? Особенно если учесть, что Михаил Кравец был в штабе сборной мира КХЛ. Важный момент. Не исключаю, что сразу после возобновления чемпионата у китайской команды могут возникнуть сложности», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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