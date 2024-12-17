СКА — «Локомотив»: прогноз Виталия Славина на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 4.5 за 3.72.

«Первая игра после декабрьской паузы. То, что ряд игроков СКА провёл матчи за сборные и «Россию 25», может отразиться на команде, а вот «Локомотив» свою паузу провёл в Сочи, где и тренировался.

В текущем сезоне команды провели уже три очных матча и дважды сильнее был «Локомотив». Мне кажется, и в этом матче успех будет на стороне гостей. Да, они неудачно провели начало декабря до паузы, но сейчас надо перезагрузиться и нужно одержать хорошую в психологическом плане победу.

За счёт того, что «Локомотив» всё же более сыгранная команда, так как по сравнению с прошлым сезоном минимум изменений, а у СКА пока всё нестабильно, команду постоянно трясёт и приходят новые лица, то я бы поставил на победу гостей. Думаю, что можно добавить ещё и тотал не менее 5 шайб. У СКА есть проблемы в защите, а гости будут настроены на победу», — приводит слова Славина «РБ Спорт».