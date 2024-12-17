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«Витязь» — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Витязь» — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Торпедо».

Ставка: ТМ 1.5 в первом периоде за 2.15.

«В этом сезоне команды встречались пока всего лишь один раз — в Нижнем Новгороде 27 октября прошла та встреча и команда Павла Десяткова одержала победу со счётом 2:1. Игра, кстати говоря, была скучнейшая.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается формы команд, то перед паузой «Витязь» в последних 10 матчах одержал три победы, ещё трижды проиграл за пределами основного времени и четырежды уступил в основное время. Таким образом, из 20 возможных очков на этом отрезке «Витязь» набрал лишь 9. Команда из Балашихи располагается на девятом месте Западной конференции, имея в своём активе 32 очка после 35 матчей. До «Торпедо», которое на восьмом месте — дистанция шесть очков. Вдобавок у нижегородцев на один матч меньше. По сути, игра за четыре очка. Уж не знаю, как повлияет пауза на «Витязь», но сил и эмоций пауза точно должна добавить.

«Торпедо» дома играет плохо (19-е место в лиге), а вот на выезде — хорошо (пятое место в лиге). Соседство в таблице, плюс октябрьское поражение на домашнем льду в тусклом матче, плюс первая игра после паузы — всего этого должно быть достаточно, чтобы провести хороший матч и постараться забросить больше одной шайбы.
Что касается последних отрезков, то на дистанции тех же 10 последних игр у «Торпедо» пять побед, два поражения за пределами основного времени и три поражения в основное. Из 20 очков команда Игоря Ларионова на этой дистанции собрала 12. Уступать нежелательно, ведь дальше в календаре СКА и «Локомотив». Начни «Витязь» с серии побед — и весь задел растает.

Думаю, что после паузы командам понадобится время, чтобы вернуться в игровой тонус, и, если учитывать важность матча, можно попробовать рискнуть и предположить не самый голевой первый период», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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