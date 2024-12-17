«Ювентус» — «Кальяри»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Кальяри».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:0 за 5.60.

«Ювентус» примет дома «Кальяри» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Может быть, этот турнир не очень нужен туринцам. Им стоит сейчас сконцентрировать силы на Серии А. С другой стороны, соперник тут совсем ниже уровнем. Так что без особых усилий «старая синьора», я думаю, выиграет.

Да, определённые проблемы «Юве» испытывает сейчас. Это касается атакующей линии. В обороне всё довольно хорошо. Минимальное количество голов пропускает клуб. Но вот забить ему часто не удаётся достаточно, чтобы победить.

Очень часто команда Мотты играет вничью: чаще, чем побеждает в Серии А. Даже вот если взять шесть последних встреч клуба во всех турнирах, то он поделил очки с соперниками пять раз. Тут были и сильные противники — «Милан» (0:0), «Астон Вилла» (0:0), и относительно слабые — «Лечче» (1:1), «Венеция» (2:2). Из-за таких результатов туринцы уже имеют отставание от лидирующих клубов в Серии А.

Ну а у «Кальяри» совсем другие проблемы в чемпионате. Им главное не вылететь из турнира. И пока с этой задачей красно-синие справляются. Но отрыв от зоны вылета у них всё равно минимальный.

Побед у команды в последнее время почти так же мало, как и у «Ювентуса». Но вот и ничьих почти не было — одни поражения. Исключением можно назвать игру с «Миланом» (3:3), но там красно-синим больше повезло.

Собственно, повезло «Кальяри» и с соперниками в Кубке Италии. Ранее клуб играл с «Каррарезе» (3:1) и с «Кремонезе» (1:0). Потому неудивительно, что до этой стадии удалось дойти клубу. Но, думаю, на этом его участие в турнире подошло к концу.

Полагаю, даже второй состав «Ювентуса» тут сможет выиграть. Собственно, сам «Кальяри» не факт, что согласится все силы на поле оставить, жертвуя следующим туром Серии А. Мой выбор тут — победа «Ювентуса» со счётом 2:0. Такой вариант оценивается в 5.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».