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Александр Усик — Тайсон Фьюри: ставки и коэффициенты на бой-реванш

Александр Усик — Тайсон Фьюри: ставки и коэффициенты на бой-реванш
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21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Поединок начнётся, когда в столице России будет уже 22 декабря. Усик и Фьюри выйдут в ринг не ранее 1:30 мск.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

На кону будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. В мае Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, но позднее отказался от титула по версии IBF. Организация настаивала на обязательной защите, украинский боксёр предпочёл этому реванш с Фьюри.

Букмекеры считают фаворитом боя Александра Усика. На победу украинца дают коэффициент 1.50, это примерно 62% вероятности. Шансы Фьюри оценили котировкой 2.90 (около 32% вероятности), а на ничью можно сделать ставку за 15.00 (6%).

На то, что бой продлится всю дистанцию, можно сделать ставку с коэффициентом 1.57, а на досрочное завершение можно поставить за 2.40.

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