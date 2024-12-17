«Ювентус» — «Кальяри»: кто фаворит матча Кубка Италии, какие прогнозы

Во вторник, 17 декабря, на стадионе «Альянц» в Турине состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Кальяри». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ювентуса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.49, что приблизительно равно 67% вероятности. Победа «Кальяри» по итогам 90 минут оценивается в 8.20 (12% вероятности). На ничью можно поставить за 4.40.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что в матче 1/8 финала Кубка Италии в Турине будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятные счета — 1:0 и 2:0 в пользу хозяев.

«Ювентус», видимо, настолько сильно впал в состояние эйфории от победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, что на ровном месте оступился с аутсайдером в Серии А. На прошедших выходных туринский клуб принимал замыкающую таблицу «Венецию» и сыграл вничью со счётом 2:2.

«Кальяри», получивший суммарно семь мячей от «Дженоа» (2:2), «Милана» (3:3) и «Лацио» (1:2), в последнее время старается следить за своей обороной. В трёх последних матчах клуб пропустил всего два раза, хотя соперники попались мощные. «Фиорентина» (0:1) замыкает топ-4, а «Аталанта» (0:1) — возглавляет.