СКА — «Локомотив»: фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

17 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет против «Локомотива». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге и стартует в 19:30 мск. Команды возвращаются после перерыва на матчи сборных, а новые клиенты БЕТСИТИ могут получить фрибет 2000 рублей за первую ставку в любое время!

СКА был массово представлен на Кубке Первого канала, победителем которого под руководством Романа Ротенберга стала Россия 25. Непосредственное участие в этом приняли хоккеисты клуба из Санкт-Петербурга. Евгений Кузнецов был признан самым ценным игроком турнира. Лучшим нападающим стал его одноклубник Марат Хайруллин, а лучшим бомбардиром — Михаил Григоренко.

На днях КХЛ представила любопытную статистику. СКА вместе с «Барысом» делит первое место по количеству тренерских запросов в сезоне-2024/2025. За половину регулярного чемпионата сезона-2024/2025 тренеры команд суммарно взяли 75 запросов, и 51 оказался успешным – 68% в целом по лиге. У питерских армейцев «процент попаданий» – 71%.

«Локомотив» не терял времени в период паузы. Железнодорожники усилили состав, подписав пробный контракт с защитником Богданом Киселевичем. Произошли изменения и в тренерском штабе. Бывший тренер и генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов вошёл в тренерский штаб ярославского коллектива.

«Локомотив» набрал 58 очков и единолично лидирует в турнирной таблице Западной конференции. СКА отстаёт от соперника на 14 баллов и замыкает пятёрку лидеров. В текущем сезоне команды встречались трижды. Преимущество на стороне ярославцев: две победы и одно поражение.

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