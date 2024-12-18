«Монако» — «ПСЖ»: назван фаворит центрального матча тура чемпионата Франции

В среду, 18 декабря, на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 16-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ». Если повезёт, сможем увидеть бывших представителей РПЛ на одном поле — Александра Головина и Матвея Сафонова. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности.

Победа «Монако» оценивается коэффициентом 4.00 (25%), ничья идёт за 4.30 (23%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.