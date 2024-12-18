«Монако» — «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Монако» — «ПСЖ».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.95.

«Монако» после яркого старта сезона терпит спад и нестабильность. Победы сменяются поражениями, а те — ничейными исходами. Впрочем, пока ситуация вполне рабочая. В чемпионате Франции команда находится в топ-3, набрав ровно 30 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет три очка, а до лидирующего «ПСЖ» не хватает семь.

Именно поэтому монегаскам представляется отличная возможность сократить отставание и повысить шансы на возвращение в чемпионскую гонку. За счёт чего они этого могут добиться, если соперник на подъёме, а сами — прихрамывают? За счёт домашнего стадиона. Во-первых, Александр Головин с партнёрами хорошо играют на своём поле. Потерпели лишь два поражения в этом сезоне.

Во-вторых, в последнее время сам «ПСЖ» барахлит на выезде. «РБ Зальцбург» обыграл, но до этого потерял очки с «Осером» (0:0), уступил «Баварии» (0:1) и пропустил два мяча от скромного «Анже» (4:2). В матче с «Монако», несомненно, будет фаворитом, но сухим из воды не выйдет. Монегаски выиграли три из пяти прошлых очных встреч с парижанами на своём поле.

Вообще, на этот раз с такими результатами подопечным Адольфа Хюттера будет сложно рассчитывать на все очки. Всё-таки команда Луиса Энрике, кажется, взбодрилась. Однако обеспечить проблемы гостям на домашнем стадионе они в состоянии. В качестве ставки предлагаем тотал больше 2.5 мяча через голы в обе стороны. Она, кстати, частенько заходила в данном противостоянии.