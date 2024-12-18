«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч Кубка лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Ставка: «Арсенал» выиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.71.

Вполне вероятно, тренерский штаб «Арсенала» перетасует состав на кубковую встречу, чтобы дать лидерам немного отдохнуть. Однако это не должно негативно сказаться на исходе. Всё-таки у клуба даже футболисты ротации выглядят внушительно. Те же Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус должны ещё иметь порох в пороховницах.

Да, «Кристал Пэлас» недавно отобрал очки у «Манчестер Сити» в АПЛ, сыграв с тем вничью. Кроме того, лондонский клуб забил в восьми из девяти прошлых матчей в разных турнирах, с реализацией у него в нынешнем сезоне всё довольно неплохо. Вот только «Арсенал» сейчас куда стабильнее «Манчестер Сити», в предстоящем противостоянии он будет явным фаворитом.

При этом, что ещё важно, «канониры» очень хороши на «Эмирейтс». В АПЛ по набранным очкам идут в топ-3, а в Лиге чемпионов вовсе выиграли три домашних матча из трёх. Если бы у них были какие-то проблемы, тогда можно было бы подумать над какой-нибудь сенсацией. А так максимум «Кристал Пэлас» — это гол. В качестве ставки можно рассмотреть П1 через ТБ 1.5 мяча.