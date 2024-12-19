«Панатинаикос» — «Динамо» Минск: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Панатинаикос» — «Динамо» Мн.

Ставка: «Панатинаикос» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.02.

У «Панатинаикоса» прекрасные шансы выйти в плей-офф Лиги конференций: 18-е место в турнирной таблице. В соперники удачно попалось минское «Динамо», располагающееся на 33-й позиции — четыре поражения в пяти турах. Матч ещё и состоится в Афинах. Просто подарок судьбы какой-то.

«Панатинаикос» смотрится гораздо интереснее. Недавно их возглавил экс-тренер «Спартака» Руй Витория. Пока что он придерживается прагматичного стиля, который предпочитал использовать предшественник. Клуб из Афин не знает поражений в чемпионате Греции на протяжении девяти матчей. За этот период времени только один раз забил больше одного мяча. Не ждём слишком много голов и в этот раз.

Возьмём П1 + ТМ 3.5 мяча за 2.02. «Клеверные» выиграли пять из семи матчей под руководством Витории и один раз сыграли вничью. Португалец ведёт команду правильным курсом. А минчане заметно уступают в классе. Плюс фактор чужого поля.