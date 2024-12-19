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«Челси» — «Шэмрок Роверс»: прогноз на матч Лиги конференций

«Челси» — «Шэмрок Роверс»: прогноз на матч Лиги конференций
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Челси» — «Шэмрок Роверс».

Ставка: «Челси» победит с форой (-3) за 2.00.

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Победная серия «аристократов» насчитывает уже семь матчей во всех соревнованиях. Полный порядок во всех турнирах. От «Шэмрок Роверс» сенсации не ждём. В чемпионате Ирландии уровень конкуренции слишком низкий. В квалификации Лиги чемпионов «обручи» дважды уступили «Спарте» (2:4 и 0:2), а в отборе Лиги Европы без шансов проиграли ПАОКу (0:4 и 0:2).

В Лиге конференций клуб из Дублина пока что идёт без поражений, но это только потому, что попадались удобные соперники. И то «обручи» дважды потеряли очки — сыграли вничью с АПОЭЛом (1:1) и венским «Рапидом» (1:1).

На матч с грандом в Лондоне у «Шэмрок Роверс» наверняка будет запредельный настрой. Впрочем, от разгрома это всё равно не спасёт. «Аристократы» видятся главным фаворитом Лиги конференций. Молодёжь заряжена проявить себя и побороться за трофей. Мареска делает команду всё сильнее и стабильнее. Её менталитет меняется в лучшую сторону.

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