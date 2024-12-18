«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Кубка лиги

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» в первом тайме и ТБ 1.5 за 3.10.

«В четвертьфинале Кубка английской лиги встретятся «Саутгемптон» и «Ливерпуль». В той части сетки, где располагается эта пара, есть ещё две команды, которые также в этот день будут выяснять отношения — это «Ньюкасл» и «Брентфорд». Поэтому у «Ливерпуля» прямая дорога к финалу.

Что хочется сказать про эту игру. Буквально две-три недели назад эти команды уже играли между собой. «Саутгемптон» выглядел достойно, играл достойно, но всё-таки проиграл со счётом 2:3. А вот в сезоне-2022/2023 также у себя дома «святые» дали бой «красным». Была игра суперрезультативная. Со счётом 4:4 тот матч закончился. Но тогда «Саутгемптон» всё-таки Премьер-лигу покинул. Собственно, сейчас в чемпионате они тоже идут на последнем месте, очков совершенно нет. Но вот есть возможность пошалить, пошуметь в Кубке лиги, потому что до финала-то осталось всего два матча.

Но я не верю в хозяев поля. Верю в высочайший уровень игроков «Ливерпуля», который сейчас показывает действительно феноменальную игру. Не знаю, в каком составе они будут играть, но это совершенно не важно. Потому что у «Ливерпуля» два полноценных состава. Где-то в Кубке лиги, иногда в европейских турнирах «Ливерпуль» использует тех игроков, которые мало задействованы в АПЛ.

И предлагаю в таком случае рассмотреть ставку «победа «Ливерпуля» в первом тайме и тотал больше 1.5 мяча». Возможно, она рискованная, но коэффициент «жирненький». Рассмотрите», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».