«Миннесота» — «Флорида»: прогноз на матч НХЛ 19 декабря

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Миннесота» — «Флорида».

Ставка: итоговая победа «Флориды» за 1.98.

С «Флоридой» шутки плохи. После крайне неудачного отрезка она здорово прибавила. Действующий чемпион проиграл только 3 из 10 последних матчей. Два поражения случились, когда Сергея Бобровского замещал Спенсер Найт. Шесть побед одержано в основное время.

Накануне «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» (6:5). Бобровский в четвёртый раз за сезон пропустил пять шайб. Как минимум в паре эпизодов он мог сыграть удачнее, но не «поплыл» и в дальнейшем выручал достаточно. Внушительное самообладание! Во многом благодаря его стараниям команда в порядке.

Наконец-то и техничные нападающие «Флориды» проснулись. До этого подопечные Пола Мориса провели две встречи подряд без заброшенных шайб. Теперь важно закрепить успех. Предлагаем проверить итоговую победу «пантер».

«Флорида» снова нащупала свою игру. Морису остаётся только проработать отдельные ошибки и игру обороны. Не исключено, что Бобровскому предоставят отдых: игра гостевая, а накануне Боб отдал много эмоций. Пора бы защитникам добавить в концентрации. Полагаем, атаке хозяев будет сложно себя проявить.