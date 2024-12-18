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«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/4 финала Кубка лиги

«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/4 финала Кубка лиги
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.90.

«В четвертьфинале Кубка английской лиги сойдутся «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Конечно, интересная пара. Сейчас в АПЛ они стоят на противоположных полюсах. Так что тут всё заранее известно, я думаю.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Саутгемптон» в прошлом туре АПЛ был разгромлен «Тоттенхэмом» — 0:5. Сразу после этого руководство клуба уволило главного тренера Расселла Мартина. Само собой, дело не только в позорном поражении от «шпор». «Святые» в целом проваливают сезон, скорее всего, вылетят они в Чемпионшип. У них всего одна победа в этом розыгрыше Премьер-лиги – 1:0 с «Эвертоном». Ещё одна победа была как раз в предыдущем туре Кубка лиги – 3:2 со «Сток Сити».

Ну а у «Ливерпуля» обратная ситуация. Клуб просто прекрасно выступает, по сути, лучше всех в Англии, если не в Европе. Сейчас и в АПЛ, и в Лиге чемпионов он лидирует. Да, в последних турах чемпионата начал оступаться коллектив Слота. Дважды сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2) и с «Ньюкаслом» (3:3). Но в остальных встречах только выигрывали «красные».

В общем, не вижу тут смысла долго рассуждать. «Ливерпуль» явно сильнее. Возможно, не все основные игроки сегодня выйдут на поле. Но даже в таком случае у «Саутгемптона» шансов нет, уровень сильно разный у них», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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