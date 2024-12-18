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«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Кубка лиги

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Кубка лиги
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Ставка: «Кристал Пэлас» не забьёт за 2.30.

«Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграют в Кубке английской лиги. Это 1/4 финала. Всего лишь в трёх матчах надо победить для того, чтобы поднять трофей над головой. 100%, например, в этой паре гости будут играть основным составом. Скорее всего, в «Арсенале» будут какие-то изменения.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
18 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, что в этих четырёх оставшихся парах явный фаворит – «Ливерпуль». Ему составить компанию в финале могут или «Арсенал», или «Манчестер Юнайтед». «Кристал Пэлас», конечно, хорош. В последних пяти матчах у него две победы и три ничьих. И что самое интересное, две победы эти были одержаны в гостях.

Но вот «Арсенал» играет в последнее время очень прилично. Восемь матчей, три ничьих, пять побед. И была только такая осечка — на прошлых выходных не смогли «канониры» одолеть «Эвертон», сыграли 0:0. Здесь такой ещё интересный факт, что буквально через три дня после Кубка лиги эти команды встретятся вновь. Но теперь уже гостем будет «Арсенал».

Однако это совершенно не имеет отношения к прогнозу, который я вам рекомендую. Потому что я рекомендую рассмотреть «обе забьют – нет». Неплохой коэффициент. Почему я это вам предлагаю? Ну, наверное, отталкиваясь от статистики. Последние четыре матча «Арсенал» дома не пропускает. Если быть точным в ставке, то «Кристал Пэлас» не забьёт», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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