«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги 18 декабря

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.30.

«Арсенал» и «Кристал Пэлас» встретятся в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги. Если смотреть на последние выступления соперников, то, кажется, форма у них примерно одинаковая – чередовали они победы и ничьи. Но на деле, я думаю, фаворит в их матче только один.

«Арсенал» продолжает очень сильный сезон. Несколько раз он потерял очки, достаточно обидно – и «Фулхэм» (1:1), и «Эвертон» (0:0) коллектив мог бы и обыграть, уровень позволял. Но вот не хватало реализации «канонирам». В остальных встречах недавно подопечные Артеты выигрывали – в АПЛ они обыграли «Ноттингем Форест» (3:0), «Вест Хэм» (5:2) и «Ман Юнайтед» (2:0), это довольно сильные и крепкие противники. А в Лиге чемпионов команда из Лондона недавно обыгрывала «Спортинг» и «Монако» (5:1 и 3:0).

В общем, «Арсенал» явно в хорошей форме. Да, чуть не хватает ему стабильности. Но другие лидеры АПЛ тоже сейчас терпят неудачи, «Ливерпуль» пару раз сыграл вничью, про «Ман Сити» можно даже не вспоминать. В таблице АПЛ «канониры» идут высоко, не так далеки они от первой строчки. «Кристал Пэлас» же сейчас идёт на 15-м месте, в четырёх очках от зоны вылета. Может показаться, что это неудачное расположение. Однако ещё недавно сами «орлы» были в числе вылетающих клубов. Сейчас они смогли исправить ситуацию.

Причём «Пэлас», если брать последние пять матчей, играл лучше всех команд ниже топ-4 – он ни разу не проиграл за этот период, в отличие от других соперников. За этот отрезок «орлы» трижды сыграли вничью и дважды победили. Причём соперники у них были не из простых – «Брайтон» (3:1), «Ман Сити» (2:2), «Ньюкасл» (1:1) и «Астон Вилла» (2:2).

Так что, если учитывать форму «Кристал Пэлас», лёгкого матча для «Арсенала» тут не жду. Да, это Кубок, возможно, тренерский штаб «канониров» решит поберечь некоторых игроков основы. Но я всё равно думаю, что хозяева поля тут выиграют. Резервисты тоже захотят себя показать.

Поэтому вряд ли разгромно, но выиграет «Арсенал». Ставлю на его победу и на то, что обе команды забьют. Такой исход оценивается в 3.30», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».