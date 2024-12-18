«Эспаньол» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Эспаньол» — «Валенсия».

Ставка: 1:1 за 5.00.

«Эспаньол» и «Валенсия» сыграют в 13-м туре чемпионата Испании. Два аутсайдера лиги встретятся тут. Не думаю, что они выявят победителя сейчас.

На данный момент «Валенсия» является худшей командой Примеры. С 10 очками она идёт на последнем месте. Да, пока её отставание от соперников выше не такое уже большое. Тот же «Вальядолид» с 19-й строчки отрывается от «летучих мышей» на два очка. Но чтобы улучшить положение в турнире, «Валенсии» надо хотя бы начать стабильно набирать очки. А с этим пока есть проблемы.

Сейчас клуб идёт на серии проигрышей из трёх матчей. Причём за этот период он уступал совершенно разным по уровню соперникам – «Мальорке» (1:2), «Райо Вальекано» (0:1) и «Вальядолиду» (0:1). Последняя встреча была важнейшей, против соседа, но в ней «летучие мыши» проиграли, причём соперник тогда с 78-й минуты играл вдесятером, но всё равно выиграл.

У «Эспаньола» ситуация чуть лучше сейчас в Примере. Как минимум стоит он выше – на 18-м месте с 14 очками. Отставание команды от соперников выше со спасительных мест тоже минимальное – два и четыре очка. И ситуация у «попугаев» схожая, как и у соперника по этому матчу. Трижды в пяти турах они проиграли – 1:3 от «Барселоны», 1:4 от «Жироны» и 0:1 от «Хетафе».

В общем, силы команд тут примерно равны. Они часто проигрывают, время от времени набирают очки. В очной встрече я жду от них осторожного футбола. Это шанс набрать очки в противостоянии с конкурентом по турниру.

Три последние очные встречи завершались вничью. Поставлю на неё и сейчас – точный счёт 1:1 с коэффициентом 5.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».