«Монако» — «ПСЖ»: прогноз Дениса Алхазова на матч Лиги 1

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ».

Ставка: ТМ 3 за 1.98.

«ПСЖ» в чемпионате ещё ни разу не проигрывал, и я не думаю, что в этом матче он проиграет.

«Монако» сыграл в безголевую ничью с «Реймсом». Очень много моментов в обе стороны, и мы знаем, что оборона «Монако» сбоит, хотя полузащита и атака у команды совершенно фантастически укомплектованы и выстроены.

С другой стороны, дома «Монако» против «ПСЖ» должен приобрести некоторую осторожность.

Поэтому я думаю, что игра получится довольно-таки низовой. Поставлю на тотал меньше 3 за 1.98», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».