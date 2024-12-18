«Северсталь» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи».

Ставка: ТМ 1.5 в 1-м периоде за 1.94.

«18 декабря в чемпионате КХЛ состоится четыре матча, один из которых пройдёт в Череповце. «Северсталь» примет у себя дома хоккейный клуб «Сочи».

Команды в этом сезоне уже сыграли друг с другом один матч: 1 октября в Сочи хозяева смогли одержать победу с футбольным счётом 1:0. Единственный гол был на счету Джесси Грэма, а «сухарь» на свой счёт записал Егор Заврагин. Тогда он ещё выступал за ХК «Сочи» и в том матче сделал аж 36 спасений.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Андрея Козырева закончила первую часть чемпионата на шестом месте в Западной конференции. 34 игры и 40 очков, разница шайб: 95-93. В последних 10 матчах пять побед и пять поражений в основное время. Лучшими игроками команды являются нападающие первой тройки: Данил Аймурзин и Кирилл Пилипенко. Первый, в паузе, принимал участие в Кубке Первого канала в составе сборной «Россия 25».

Мне «Северсталь» перед паузой нравилась не очень сильно, те же пять поражений, которые я упомянул, получились очень неприятными. Три из них вообще получились сухими, без единой заброшенной шайбы. Ещё два поражения были с одним единственным голом: 1:7 дома уступили «Витязю» и 1:4 проиграли на выезде «Спартаку». То бишь за пять поражений всего лишь две заброшенные шайбы на отрезке в 10 последних игр. Как-то маловато для атакующей системы Козырева. Учитывайте это и помните это. Хотя допускаю, что на эмоциях, сразу после возобновления чемпионата, «Северсталь» будет смотреться весело.

У «Сочи» в 10 последних матчах перед паузой было восемь поражений и всего лишь две победы. Из 20 возможных очков было набрано лишь 5. Последние пять игр вообще без побед. Проиграли «Ак Барсу», «Адмиралу», «Амуру», «Авангарду» и «Куньлуню». В таблице Запада команда Сергея Зубова занимает последнее место, имея в своём активе 25 очков после 33 игр. До «Торпедо», которое идёт на восьмом месте, отставание уже 13 очков. Не знаю как вам, а я уже не верю в то, что «Сочи» поборется за плей-офф. Слишком многое уже упущено.

Победа «Северстали» оценивается как-то слишком низко, поэтому брать какие-то рискованные варианты в надежде поймать хороший коэффициент мне совсем не хочется. С общим тоталом — та же история. Мне нравится вариант индивидуальный тотал «Сочи» больше 2 — за 2.05. Поверить в то, что южане смогут забросить две шайбы в ворота не самой оборонительной команды, вполне реально. Но сам я такое брать не буду.

Остановлюсь на том, что в первом периоде будет заброшено менее двух шайб — общий тотал голов в 1-м периоде: меньше 1.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».