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«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 18 декабря

«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 18 декабря
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Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.53.

«Металлург» до паузы на игры сборных выглядел неплохо. Команда, которая вроде бы провалила старт сезона, стала стабильно набирать очки, а «Автомобилист», который, наоборот, был совсем недавно вторым на Востоке, проиграл достаточно игр, чтобы Магнитогорск подобрался к Екатеринбургу на расстояние двух очков. Правда, у команды Николая Заварухина три матча в запасе, но это скорее объясняет, почему «Металлург» оказался так близко. Потому что у находящихся впереди «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» проведённых матчей не больше, а как минимум столько же. «Автомобилист» проиграл четыре матча подряд, поэтому пауза была скорее команде на пользу. Екатеринбург дома уступил лидеру конференции «Трактору» (3:5), набрал одно очко в домашней игре со «Спартаком» (4:5 Б), снова неудачная встреча с командой Бенуа Гру, но уже в Челябинске (1:3), и проигрыш восьмой команде конференции «Авангарду» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Вовченко, Пресс) – 20:32 (5x4)     2:0 Козлов (Паливко) – 27:57 (4x5)     3:0 Михайлис (Ерёменко, Канцеров) – 36:35 (5x5)     4:0 Акользин (Коробкин, Минулин) – 37:20 (5x5)     4:1 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 44:11 (5x5)     4:2 Голышев (Да Коста, Диц) – 56:41 (6x4)    

У «Металлурга» дела получше, но не обошлось и без поражений. Команда Андрея Разина проиграла в Астане «Барысу» (1:2), правда, было это почти месяц назад, через одну игру дома «Авангарду» (1:2 Б) и в последней встрече перед паузой в Москве «Динамо» (2:3). Что касается побед, то после поражения в Астане Магнитогорск обыграл дома «Сибирь» (3:1), «Барыс» (2:0), а в гостях «Торпедо» (5:3) и «Ладу» (4:0). Конечно, потенциальное место чемпиона находится выше шестой строчки — в прошлом сезоне «Металлург» выиграл Восточную конференцию.

Трудно предугадать, справился ли «Автомобилист» с кризисом за время паузы, поэтому фаворитом встречи считается домашняя команда. Ставим на победу хозяев в матче», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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