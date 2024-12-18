«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Казани

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.28.

«Дерби, одна из самых мощных вывесок. Меняется руководство, меняются игроки, а это противостояние всегда интересное. Все три матча в рамках 2024 года остались за «Салаватом Юлаевым», а в последних 10 встречах аж семь побед на счету уфимцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» выглядит пока скомканно, хотя кажется, что их состав более сбалансированный с точки зрения обороны – есть варианты, есть опции для ротации. Думаю, что пришло время «Ак Барсу» забрать себе победу в родных стенах.

Можно скромненько взять победу хозяев. Я думаю, что «Салават» много не забьёт, поэтому можно поставить на индивидуальный тотал гостей меньше двух. Можно рискнуть и поставить на победу «Ак Барса» с форой (-1). Опять проигрывать «Салавату» уже просто нельзя», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».