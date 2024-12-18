Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.28.

«Дерби, одна из самых мощных вывесок. Меняется руководство, меняются игроки, а это противостояние всегда интересное. Все три матча в рамках 2024 года остались за «Салаватом Юлаевым», а в последних 10 встречах аж семь побед на счету уфимцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ак Барс» выглядит пока скомканно, хотя кажется, что их состав более сбалансированный с точки зрения обороны – есть варианты, есть опции для ротации. Думаю, что пришло время «Ак Барсу» забрать себе победу в родных стенах.

Можно скромненько взять победу хозяев. Я думаю, что «Салават» много не забьёт, поэтому можно поставить на индивидуальный тотал гостей меньше двух. Можно рискнуть и поставить на победу «Ак Барса» с форой (-1). Опять проигрывать «Салавату» уже просто нельзя», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс на футбол: Головин веселится в матче с «ПСЖ», «Валенсия» тонет
Экспресс на футбол: Головин веселится в матче с «ПСЖ», «Валенсия» тонет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android