«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «МЮ».

Ставка: победа «МЮ» с форой (0) за 2.10.

Нестабильность «Тоттенхэма» стала мемом. «МЮ» при Амориме схватил пару поражений, но затем дела пошли на лад. Важно, что засверкала атака. Судите сами: за семь матчей под руководством нового наставника в разных турнирах манкунианцы забили 14 мячей. То есть ровно по две штуки в среднем за игру. Нормально? Нормально!

Вообще, делать прогноз на предстоящую встречу довольно трудно. Обе команды стоят друг друга, ни одну из них нельзя недооценивать. Да и история противостояний однозначного ответа не даёт. Выигрывает то одна сторона, то другая. Причём как на своём поле, так и в гостях. Однако, судя по нынешнему состоянию и результатам, «МЮ» смотрится предпочтительнее.

На прошлых выходных Рубен Аморим добыл свою первую победу над принципиальным соперником — «Манчестер Сити». Такое воодушевляет посильнее, чем погром на выезде у аутсайдера. А на таком фоне взять нулевую фору на «Манчестер Юнайтед» с подстраховкой на случай ничьей — милое дело.