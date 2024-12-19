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Определён фаворит дерби КХЛ ЦСКА — «Спартак»

Определён фаворит дерби КХЛ ЦСКА — «Спартак»
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В четверг, 19 декабря, на стадионе «ЛСК ЦСКА» в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Спартак». Стартовое вбрасывание в московском дерби запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается в 3.10 (около 31% вероятности). Если соперникам понадобится провести овертайм, сыграет коэффициент 3.70 (26%).

Аналитики прогнозируют результативный хоккей в столичном дерби. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.54.

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