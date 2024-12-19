ЦСКА — «Спартак»: прогноз на центральный матч дня КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру ЦСКА — «Спартак».

Ставка: итоговая победа «Спартака» за 2.15.

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Что-то ЦСКА раздухарился в последнее время. Накануне обыграл пекинский «Куньлунь» (3:2) благодаря дублю Максима Соркина и продлил свою победную серию до шести матчей. Другое дело, что результаты получаются не такие уж яркие. Кроме пекинцев, больше двух шайб от армейцев получил лишь казахстанский «Барыс» (3:1).

У «Спартака» тоже наблюдается восходящий тренд. Из поражений со счётом 0:6 от «Торпедо» и 1:5 от «Салавата Юлаева» получилось сделать правильные выводы. Дальше последовали достаточно голевые победы над «Автомобилистом» (5:4 Б), «Барысом» (4:2) и «Витязем» (4:2). Соперники не самые стабильные, но и не самые слабые.

Примечательно, что основной бомбардир прошлого сезона Николай Голдобин на данном отрезке поучаствовал лишь в 2 из 12 заброшенных шайб. Однако пока форвард борется с проблемами второго сезона, его партнёры справляются сами. Причём справляются нормально — к этой минуте больше забросили только две команды.

Любопытна также история противостояний. Под руководством Ильи Воробьёва ЦСКА сумел обыграть «Спартак» Алексея Жамнова только один раз — на Кубке мэра Москвы. Причём по буллитам. Во всех трёх встречах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ красно-белые оказывались сильнее, забросив в ворота красно-синих суммарно девять шайб.

Голевого парада на этот раз не предвидится, даже последняя игра завершилась лишь со счётом 2:1 в пользу «Спартака». И всё же, судя по всему, нас ждёт достаточно напряжённый и интересный матч. Из-за более внушительного состояния в целом логично ждать победу гостей. Однако в качестве подстраховки можно взять экспресс «обе забьют + гости не проиграют».