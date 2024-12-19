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«Тоттенхэм» — «МЮ»: назван фаворит 1/4 финала Кубка лиги

«Тоттенхэм» — «МЮ»: назван фаворит 1/4 финала Кубка лиги
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В четверг, 19 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 2.75 (около 35% вероятности). На ничью можно поставить за 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.39.

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