Букмекеры оценили шансы «Интера» выйти в четвертьфинал Кубка Италии

В четверг, 19 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Интер» — «Удинезе». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение миланцам.

Сделать ставку на победу «Интера» в основное время предлагается с коэффициентом 1.34, что приблизительно равно 74% вероятности. Победа «Удинезе» по итогам 90 минут оценивается в 10.50 (около 9% вероятности). На ничью можно поставить за 5.40 (17%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что в матче 1/8 финала Кубка Италии в Милане будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Итоговый успех «Интера» доступен за 1.20 (82%), проход «Удинезе» оценён в 5.20 (18%).