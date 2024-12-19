«Интер» — «Удинезе»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Удинезе».

Ставка: «Интер» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

Скорее всего, тренерский штаб во главе с Симоне Индзаги перетряхнёт состав перед кубковой встречей, чтобы дать отдохнуть некоторым лидерам. Однако «Удинезе» это вряд ли спасёт от поражения. Несмотря на то что команда находится на нестыдном девятом месте в турнирной таблице Серии А, отстав от еврокубковой зоны на восемь очков, последние результаты у неё не очень.

За пять последних матчей в Серии А удинцы одержали всего одну победу — над идущей в зоне вылета «Монцей» (2:1). Таким грандам, как «Аталанта» (1:2) и «Наполи» (1:3), они проиграли. Сегодняшний «Интер», пожалуй, ничем не уступает ни бергамаскам, ни неаполитанцам. Если учитывать также подавляющее преимущество в истории противостояний, логично ждать убедительной победы миланского клуба.

В качестве ставки перспективно смотрится комбинированный вариант «хозяева победят и тотал больше 2.5 мяча». Обычно подопечные Симоне Индзаги чрезмерным количеством голов не радуют, но в противостоянии конкретно с «Удинезе» крупные счета встречаются повсеместно. Кроме того, они сейчас должны быть на кураже, в то время как гости прилично пропускают, но и сами пытаются отвечать.