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«Жирона» — «Вальядолид»: эксперты оценили шансы команд

«Жирона» — «Вальядолид»: эксперты оценили шансы команд
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20 декабря состоится матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Жирона» и «Вальядолид». Стартовый свисток на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» прозвучит в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Жироны» предлагается с коэффициентом 1.48, что приблизительно равно 66% вероятности.

Победа «Вальядолида» оценивается коэффициентом 7.30 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70, что составляет около 21%.

В то же время аналитики считают, что матч «Жирона» — «Вальядолид» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

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