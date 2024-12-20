«Жирона» — «Вальядолид»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Жирона» — «Вальядолид».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.03.

Подопечные Мичела Санчеса на пороге вылета из Лиги чемпионов, уже выбыли из Кубка Испании и занимают лишь 10-е место в турнирной таблице Примеры. Не хватало только, чтобы у «Жироны» с располагающимся в зоне вылета в Сегунду клубом возникли проблемы. «Вальядолид» идёт на предпоследнем месте. Выиграл только три из 17 матчей в первенстве и столько же раз сыграл вничью. Практически все очки набрал дома. Вроде бы всё очевидно, но не будем торопиться с выводами.

На прошлой неделе бело-фиолетовые объявили о назначении нового главного тренера. Должность занял Диего Мартин Кокка Пера, последним местом работы которого была сборная Мексики. В качестве наставника он выигрывал первенство Аргентины и дважды становился чемпионом Мексики.

Смена тренера и победа в предыдущем туре Ла Лиги над «Валенсией» (1:0) наверняка способствуют улучшению эмоционального состояния футболистов «Вальядолида». Вырисовываются неплохие шансы отнять очки у «Жироны». Проверим ТМ 2.5 мяча.

Всего в одном-единственном из 12 предыдущих матчей в Примере бело-фиолетовые пропустили больше двух мячей (от мадридского «Атлетико»). В то же время они создают очень мало моментов и редко забивают — лишь 12 голов в 17 турах Примеры. Хуже результативность только у «Хетафе».