Букмекеры оценили шансы «Милана» прервать неудачную серию в чемпионате Италии

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20 декабря состоится встреча 16-го тура итальянской Серии А. На стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне местная «Верона» примет «Милан». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

В пяти предыдущих турах чемпионата Италии «Милан» одержал лишь одну победу.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно равно 61% вероятности.

Победа «Вероны» оценивается коэффициентом 5.80 — в районе 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 23%.

В то же время аналитики считают, что матч «Верона» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.