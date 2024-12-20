«Верона» — «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Милан».

Ставка: «Милан» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.90.

«Верона» — очень удобный соперник для «Милана». «Мастифы» проиграли все семь последних очных встреч. Похоже, отставка Паулу Фонсеки откладывается. Португальскому тренеру предоставляется шанс искупить вину за плохие результаты и невнятную игру.

Фонсека жёстко раскритиковал подопечных после натужной победы над «Црвеной Звездой» (2:1) в Лиге чемпионов, но похвалил за игру в предыдущем туре Серии А с «Дженоа», хотя там была ничья — 0:0. Однако в обоих случаях болельщики остались недовольны. Они открыто выражают недовольство тренером и руководством.

Далеко не факт, что победа над «Вероной» надолго продлит пребывание Фонсеки на должности главного тренера «Милана». Клуб уже на восемь очков отстаёт от идущей на четвёртом месте в турнирной таблицы «Фиорентины». Зона Лиги чемпионов становится всё дальше, ситуация на внутренней кухне ухудшается.

Тем не менее «россонери» должны уверенно победить «Верону» на классе. Разница в исполнительском мастерстве большая. Заключим пари на П2 + ТБ 1.5 мяча. По воротам воодушевлённого назначением легендарного Патрика Виейра «Дженоа» подопечные Фонсеки нанесли больше 20 ударов. В этот раз забить будет легче. Оборона «мастифов» ненадёжна.