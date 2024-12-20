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«Локомотив» — «Автомобилист»: определён фаворит матча КХЛ

«Локомотив» — «Автомобилист»: определён фаворит матча КХЛ
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20 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» примет «Автомобилист». Встреча пройдёт на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа «Автомобилиста» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.70 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Локомотив» — «Автомобилист» не получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.74, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 2.10. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.60.

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