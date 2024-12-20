«Локомотив» — «Автомобилист»: прогноз на матч в Ярославле

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Автомобилист».

Ставка: «Локомотив» победит + тотал меньше 5.5 гола за 2.14.

С «Автомобилистом» у железнодорожников не должно возникнуть больших проблем. Екатеринбуржцы здорово смотрелись до середины ноября, но затем началась чёрная полоса. Они выиграли только два из девяти предыдущих матчей.

Пауза не помогла Николаю Заварухину выбраться из кризиса. Его подопечные без шансов уступили на выезде «Металлургу»: четыре шайбы за 17 минут превратили третий период в формальность. Пропускали на любой вкус — в меньшинстве, в большинстве, в равных составах. Примечательно, что первую половину сезона екатеринбуржцы провели в статусе одного из лидеров по очкам в гостях.

«Автомобилист» отлично действовал вторым номером, доставляя большие неприятности контратаками. Уже и это перестало работать. Совсем не оправдывает себя подписание Даррена Дица, хотя из-за него в список отказов был отправлен Брендан Лайпсик.

Возьмём П1 + ТМ 5.5 шайбы. Железнодорожники проиграли всего лишь четыре из 18 матчей дома. 12 из побед одержали в основное время. Слишком много заброшенных шайб не ждём, победы екатеринбуржцев — тоже. У Заварухина мало времени на исправление проблем, которые вновь всплыли в игре с «Металлургом». К тому же «Локо» отдыхал на день больше.