«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Лейпциг».

Ставка: «Бавария» не проиграет + обе забьют за 1.92.

Дело в том, что у мюнхенской «Баварии» довольно много футболистов основы находятся в лазарете. У Венсана Компани не так много тренерского опыта, чтобы безболезненно заменять лидеров. Хорошая новость в том, что Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис наконец смогли принять участие в общекомандной тренировке. А вот Кингсли Коман, Серж Гнабри и Тарек Бухманн пока продолжают восстанавливаться и готовиться к возвращению.

Важно и возвращение мюнхенцев на домашнюю арену. Выезды в этом сезоне они проводят куда менее убедительно, чем домашние встречи. Особенно в Лиге чемпионов, где уровень соперников выше. Уровень «Лейпцига», кстати, в последние годы немного снизился, но клуб по-прежнему является тем, кого нельзя недооценивать.

«Быки» находятся в топ-4 Бундеслиги перед 15-м туром и вовсю претендуют как минимум на еврокубки. Важно отметить также стабильно хорошую результативность в декабре. За четыре последних матча в разных турнирах они забили девять мячей, добыв три победы. При этом меньше двух мячей за раз не забивали.

«Бавария», понятное дело, будет фаворитом предстоящей встречи. Особенно на фоне возвращения Гарри Кейна в строй. Однако сейчас, особенно в отсутствие Мануэля Нойера, она не может похвастаться надёжностью обороны. А при таких раскладах шансы забить у гостей будут. Можно подумать над ставкой «1Х + обе забьют».