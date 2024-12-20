«Бавария» — «РБ Лейпциг»: букмекеры оценили шансы центрального матча тура Бундеслиги

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В пятницу, 20 октября, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение мюнхенцам. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно равно 74% вероятности.

Победа «РБ Лейпциг» оценивается коэффициентом 8.40 (около 11% вероятности). Ничья вероятнее, но коэффициент тоже высокий — 6.20 (15%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в центральном матче 15-го тура чемпионата Германии. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.