«Эюпспор» — «Фенербахче»: прогноз на матч чемпионата Турции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Эюпспор» — «Фенербахче».

Ставка: обе забьют за 1.73.

Да кто такой этот ваш «Эюпспор»? На самом деле клубу более 100 лет, просто он вышел в элитный турецкий дивизион — Суперлигу — лишь по итогам прошлого сезона. Однако вышел так, что сразу забрался в еврокубковую зону и не желает оттуда вылезать. Конечно, преследователи наступают на пятки, но пока что получается держаться в топ-4. Круто!

«Фенербахче», разумеется, на несколько голов выше. У «Фенербахче» есть Жозе Моуринью, которого позвали для победы в Суперлиге. Однако пока что у «Фенербахче» получается не всё и не всегда. Команда занимает твёрдое второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет шесть очков, но и до лидера — столько же.

В Лиге Европы тоже с доминированием не всё стабильно. Недавно стамбульцы уступили всухую испанскому «Атлетику» на своём поле (0:2), хотя до того в гостях обыграли пражскую «Славию» (2:1) — того ещё тёртого калачика. Вообще, в целом у коллектива всё не так уж плохо, провалом промежуточные результаты назвать трудно. Перспективы пока остаются хорошие.

Однако так было и до прихода Жозе Моуринью. Многие наверняка ожидали другого от назначения опытного и титулованного специалиста. Пока настраивать команду должным образом удаётся не всегда. Скорее всего, ждут трудности и в предстоящем матче. Стабильность в обороне у «Фенербахче» хромает, а «Эюпспор» отгрузил двушку даже «Галатасараю».

Учитывая, что «Эюпспор» — небольшой клуб, играющий на небольшом стадионе, а у и без того именитого «Фенербахче» есть теперь Жозе Моуринью, настрой хозяева должны показать удивительный, титанический. В качестве ставки я бы взял голы в обе стороны. Теоретически можно даже рискнуть и проверить плюсовую фору на хозяев.