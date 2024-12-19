«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Егора Титова на матч Кубка лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.65.

«Матч за выход в полуфинал Кубка лиги. И мне кажется, что оба клуба всерьёз отнесутся к игре. Для «Тоттенхэма» любой трофей будет за счастье, они очень давно ничего не выигрывали. Новый тренер «МЮ» хотел бы начать работу с серьёзного достижения, для него это стало бы большим подспорьем. Команда бы получила необходимую уверенность.

«Тоттенхэм» своей манере не изменит – будет играть очень быстро, напористо. Сейчас он в хорошем тонусе после очень крупной победы в выходные над «Саутгемптоном». Раскачать пока ещё не самую стройную оборону «Юнайтед» лондонцам должно не составить особого труда. «МЮ» будет выжидать, Аморим учит команду терпеть. И это принесло свои плоды в игре с «Манчестер Сити». От этой же стратегии не откажутся и сейчас.

Редкий матч «Тоттенхэма» обходится без большого количества мячей. Этот не станет исключением. Возьму «обе забьют и тотал больше 2.5». Хорошая должна быть результативность», — приводит слова Титова «РБ Спорт».