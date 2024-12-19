ЦСКА — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 19 декабря

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Спартак».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.64.

«Первые три дерби сезона остались за «Спартаком», но сегодня было бы рациональнее поставить на армейцев. ЦСКА к декабрю наконец-то нашёл рецепт турнирной эффективности.

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Да, команда Воробьёва действует явно в ущерб зрелищности и креативу, больше работает на льду, чем играет. Но именно такой стиль эффективен против красно-белых. Которые со всем своим бардаком в обороне и нестабильностью главных звёзд атаки теряются, встретив сопротивление обученного, не подверженного перепадам настроения соперника.

Даже то, что во вторник ЦСКА впервые с 25 ноября пропустил больше одной шайбы, не повод говорить о слабости армейцев. Просто они хотели взять «Куньлунь» малой кровью. Не получилось, для победы пришлось постараться по полной. Но в дерби настрой будет максимальным с первых минут. Почти нет сомнений в том, что красно-синие засушат спартаковцев, соперники забьют не больше 4 шайб на двоих, а победа останется за хозяевами», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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