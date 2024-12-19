Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 19 декабря

ЦСКА — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 19 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Спартак».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.64.

«Первые три дерби сезона остались за «Спартаком», но сегодня было бы рациональнее поставить на армейцев. ЦСКА к декабрю наконец-то нашёл рецепт турнирной эффективности.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Да, команда Воробьёва действует явно в ущерб зрелищности и креативу, больше работает на льду, чем играет. Но именно такой стиль эффективен против красно-белых. Которые со всем своим бардаком в обороне и нестабильностью главных звёзд атаки теряются, встретив сопротивление обученного, не подверженного перепадам настроения соперника.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Даже то, что во вторник ЦСКА впервые с 25 ноября пропустил больше одной шайбы, не повод говорить о слабости армейцев. Просто они хотели взять «Куньлунь» малой кровью. Не получилось, для победы пришлось постараться по полной. Но в дерби настрой будет максимальным с первых минут. Почти нет сомнений в том, что красно-синие засушат спартаковцев, соперники забьют не больше 4 шайб на двоих, а победа останется за хозяевами», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
ЦСКА — «Спартак». Жамнов и Голдобин вновь на коне
ЦСКА — «Спартак». Жамнов и Голдобин вновь на коне

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android