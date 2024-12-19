«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на игру Кубка лиги

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: 4-5 голов в матче за 2.80.

«Есть трофей, и наставник «Тоттенхэма» уже говорил, что во второй свой сезон что-то выиграет. Чемпионат Англии ему не взять, а вот Кубок лиги — почему бы и нет. Тем более не стоит забывать, кого уже прошёл «Тоттенхэм».

С другой стороны, Рубен Аморим. Тен Хаг и Моуринью в свои первые сезоны во главе «МЮ» брали этот трофей. Можно ждать абсолютную зарубу.

Если говорить об игре, то вспоминается прошлый матч «МЮ» и настоящий фольклор на «Этихаде». Для Аморима и всей компании та победа может быть колоссальным подъёмом. Диалло сейчас в короне абсолютно заслуженно.

«Тоттенхэм» в последнем матче с «Саутгемптоном» (5:0) сумел прервать серию неудач. Хотя в целом можно говорить о том, что обе команды очень нестабильны. Может победить и «Тоттенхэм», но может взять матч и «МЮ». Тут одно можно говорить с уверенностью — будут голы. Их будет в достатке. «Тоттенхэм» играет верха, «МЮ» забивает, но не сбалансирован в обороне.

Думаю, что будет весело и будет верх, но я рискну и предположу, что в матче будет забито 4 или 5 голов», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».