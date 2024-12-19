ЦСКА — «Спартак»: прогноз Виталия Славина на игру КХЛ 19 декабря

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Спартак».

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 3.48.

«В текущем сезоне команды провели уже три очные встречи и во всех успех праздновал «Спартак». Но последний матч состоялся 7 ноября, и с тех многое уже изменилось. ЦСКА начал сезон не очень достойно, причём это можно было ждать, так как большие изменения в составе произошли. Но к декабрьской паузе нашли свою игру, укрепили оборону. Просветов стал практически непробиваем. Любимый счёт ЦСКА в декабрьских матчах — это 2:1.

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«Спартак» по-прежнему находится в лидерах Западной конференции, но игра уже не такая впечатляющая и лидеры начали сдавать. Голдобин не забивает уже месяц, и пошли разговоры о его обмене. Миронов выбыл надолго. Чайковски, защитник, забросил пока только одну шайбу, хотя на него были большие надежды. Большинство «Спартака» провисло.

Важный момент ещё и в том, что для «Спартака» это будет первый матч после декабрьского перерыва. ЦСКА уже провёл один матч против «Куньлуня», выиграв 3:2. Можно сказать, что армейцы вошли в ритм. Недооценки «Спартака» точно не будет, а после трёх очных поражений нужно реабилитироваться.

Все шансы и козыри на стороне ЦСКА: отлаженная игра, хорошая оборона и есть кому забивать. Я бы поставил в этом матче на ЦСКА, а учитывая последние матчи, тотал будет невысоким, то есть не более 5 шайб», — приводит слова Славина «РБ Спорт».