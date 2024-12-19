«Тоттенхэм» — «МЮ»: ставка Эльвина Керимова на четвертьфинал Кубка лиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «МЮ».

Ставка: 1-3 гола в матче за 1.81.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в четвертьфинале Кубка английской лиги. «Шпоры», в общем, смогли преодолеть свою серию неудач — они разгромили «Саутгемптон» в гостях со счётом 5:0. Причём не просто разгромила команда Постекоглу соперника, а впервые в своей истории в первом тайме забила пять мячей. Первый гол в том матче был забит уже на 36-й секунде. В общем, просто было полное уничтожение «Саутгемптона». В первом тайме «Тоттенхэм» тогда все для себя обеспечил, Мэдисон шикарный матч провёл, Сон — гол и голевые передачи. Ну в общем, шикарная игра «Тоттенхэма». Понятно, на фоне слабого соперника, тем не менее можно было увидеть атакующий потенциал «шпор».

«Ман Юнайтед», неожиданно, может быть, даже для себя, обыграл «Ман Сити» в дерби, в такой равной игре двух проблемных команд. «МЮ» просто в конце воспользовался ошибками «Сити», перевернул игру за несколько минут до финального свистка. «Юнайтед» не показал какого-то выдающегося футбола. Но сейчас, наверное, этого от Аморима и его команды ждать точно не стоит. Потому что этот сезон, я думаю, идёт на перестройку.

Что я возьму в матче «Тоттенхэм» — «Ман Юнайтед» в Кубке? Наверное, голы, учитывая стиль рискованный «шпор», их высокую линию защиты, прессинг, сложные розыгрыши в начале атаки. «Юнайтед» всем этим может воспользоваться, кстати. Он тоже разыгрывает накоротке, начиная атаки, тем самым выманивает соперников в прессинг и потом уже старается проводить быстрые атаки, находя зоны.

В общем, я думаю, игра должна получиться открытой, особенно учитывая стиль «Тоттенхэма», который часто даёт результативные матчи. Не знаю, не уверен, какие будут составы. Но допускаю, что близкие к основным. В любом случае, даже если и не так, то стилистически примерно понятно, как команды должны играть.

Я возьму ставку — количество голов от одного до трёх с коэффициентом 1.81. Я всё-таки не думаю, что будет разгром в чью-то пользу, не будет огромного количества голов, но от одного до трёх — я жду. Мне кажется, немного голов ждать стоит в этом матче», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».