«Тоттенхэм» — «МЮ»: ставка Александра Мостового на матч 1/4 финала Кубка лиги

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: 2:2 за 9.00.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в Кубке английской лиги 19 декабря. Интересная игра с той точки зрения, что «красные дьяволы» начали прогрессировать, а «шпоры», наоборот, выступают нестабильно. Тяжело тут однозначно назвать фаворита.

Я думаю, для «Ман Юнайтед» эта игра имеет особое значение. Помимо того, что сейчас клуб играет с новым тренером Рубеном Аморимом и старается в каждой игре показывать результат, так он ещё, я думаю, намерен у «Тоттенхэма» взять реванш за их первую встречу в этом сезоне. Тогда «шпоры» в доминирующей манере обыграли соперника – 3:0. Можно сказать, это был один из первых «звоночков», что с тен Хагом у «Юнайтед» ничего не получается.

Но с тех пор прошло много времени. Как я говорил, «МЮ» сменил тренера. С Аморимом сплошных побед у команды не появилось. Но их и не могло быть, учитывая нынешнее состояние «красных дьяволов». Главное, что клуб всё равно играет лучше, уже не проигрывает всем подряд. Само собой, важные два матча «Юнайтед» провёл за недавнее время. Сперва он уступил «Арсеналу», по сути, проиграв ему только из-за двух голов, пропущенных с угловых. В целом там команда Аморима выглядела неплохо и отрезками контролировала ход встречи. А на прошлых выходных «МЮ» ещё и в дерби обыграл «Ман Сити» (2:1), продержавшись весь матч уверенно и забив дважды в конце.

«Тоттенхэм» же в последнее время выступал хуже. У него всего две победы за месяц – 5:0 с «Саутгемптоном», идущим последним в турнире, а также 4:0 с «Ман Сити», находящимся в кризисе. Причём ранее как раз в Кубке лиги «шпоры» также обыграли «горожан» (2:1), выбив их из турнира. Но я бы не говорил, что только на эти победы можно опираться. Неудач у команды Постекоглу было намного больше в последнее время. Причём в АПЛ она теряла очки в противостояниях с не самыми сильными командами – 1:1 с «Фулхэмом», 1:2 с «Ипсвичем», 0:1 с «Борнмутом».

В целом их шансы на успех примерно равны, если учитывать, что это кубковый матч и некоторые игроки основы у обоих коллективов могут отсутствовать. Всё-таки я поставлю на ничью в основное время у них – 2:2 с коэффициентом 9.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».