«Тоттенхэм» — «МЮ»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу Кубка английской лиги

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» с форой (0) за 2.04.

«Тоттенхэм» против «Манчестер Юнайтед». Это самая громкая вывеска 1/4 финала. И вы знаете, этот матч, как мне кажется, будет голевым. «Тоттенхэм», как и «Манчестер Юнайтед», в этом сезоне АПЛ выглядит очень неубедительно, играет неровно. Может клуб, скажем так, выдать феноменальный матч с большими командами, а также может и проиграть сопернику, который ниже по рангу, по статусу. Поэтому всё как-то нестабильно.

Несколько месяцев назад эти команды уже играли между собой. И тогда «Тоттенхэм», если смотреть по счёту, выиграл достаточно легко – 3:0. Но с тех пор в «Манчестер» пришёл новый тренер, который строит новую команду, перестраивает игру, знакомится с футболистами. И поэтому в чемпионате и в Кубке иногда играют разные футболисты для того, чтобы тренеру понять, кто на что способен. Меняется тактика. Для Аморима эта игра тоже очень важна.

В АПЛ «МЮ» вряд ли, наверное, может уже рассчитывать на то, что попадёт в тройку. А вот, например, выиграть Кубок было бы, конечно, круто. Напомню, из восьми команд в Кубке есть явный фаворит — это «Ливерпуль». Но до «красных» ещё надо дойти, то есть всего лишь два матча — и ты в финале.

Поэтому, вы знаете, я бы здесь рассмотрел два варианта. Первый — это тотал больше 3.5 гола. Потому что команды действительно много играют на атаку. Ну, или второй вариант — поверить в нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» и сделать ставку, что «МЮ» победит с форой (0). Почему-то, мне кажется, с приходом Аморима победы тоже должны прийти. Поэтому рассмотрите два варианта. Я склоняюсь ко второму», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».