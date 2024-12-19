«Тоттенхэм» — «МЮ»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/4 финала Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 3.80.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в четвертьфинале Кубка английской лиги. Интересная игра, конечно. Да, не факт, что клубы тут сыграют основными составами. С другой стороны – у обоих есть мотивация выиграть в таком статусном матче.

«Ман Юнайтед» добился важнейшего результата на прошлых выходных. Волевую победу клуб добыл в дерби с «Ман Сити» — 2:1. И совсем не случайно выиграли «красные дьяволы». Они подготовились к матчу с «горожанами», почти весь матч держались плана, не паниковали. Единственное, в атаках не удавалось им доводить до ударов по воротам. Но под конец сперва Бруну реализовал 11-метровый, а затем и Диалло забил супергол.

Другое важное событие произошло в команде – новый тренер Рубен Аморим просто не взял на игру Рашфорда и Гарначо. Про англичанина уже пошли активные слухи о продаже, впрочем, они и так давно ходят. Но это первый признак серьёзных изменений внутри «МЮ». И победа в дерби говорит о прогрессе коллектива. Да, не всё пока у Аморима получалось, были и поражения от «Ноттингем Форест» с «Арсеналом» недавно (2:3 и 0:2). Но всё же успехов команда чаще добивалась. Видна у неё структура и идеи. Так что перспективы у «Юнайтед» появились.

«Тоттенхэм» же пару дней назад проводил матч совершенного другого статуса – против «Саутгемптона», идущего на последней строчке. «Шпоры» выдали яркий матч, забили пять голов и не пропустили ни одного. Мэддисон сделал дубль, Сон забивал и ассистировал. В общем, давно фанаты ждали такого матча. После него даже тренера «Саутгемптона» уволили.

Команда Постекоглу, добыв эту викторию, смогла прервать свою серию без побед, которая уже длилась пять встреч. Были и игры с не такими сильными соперниками – 1:1 с «Фулхэмом», «Борнмутом» (0:1), «Рейнджерс» в Лиге Европы (1:1). Сильные команды тоже «Тоттенхэм» не мог обыграть – 2:2 с «Ромой» в ЛЕ и 3:4 с «Челси» в АПЛ. По сути, за почти месяц всего одна значимая победа была у «шпор» — 4:0 с «Ман Сити», который сейчас находится в кризисе.

Таким образом, обе команды пока испытывают проблемы в сезоне, явно выступают не так, как рассчитывали. Поэтому и в кубковой встрече я жду борьбы. Аморим и так тасует состав. Сейчас ещё и не матч чемпионата или еврокубка. «Тоттенхэм» тоже далеко не факт, что выйдет с обоймой основных футболистов.

В общем, тяжело прогнозировать такой матч. Но я думаю, учитывая их выступления в этом сезоне, победителя в основное время они всё же не определят», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».