«Челси» — «Шэмрок»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги конференций

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги конференций «Челси» — «Шэмрок».

Ставка: победа «Челси» в первом тайме и тотал больше 1.5 за 2.00.

«Челси» и «Шэмрок» сыграют в 6-м туре Лиги конференций. «Шэмрок» — команда из Ирландии. В еврокубке она набрала достаточно большое количество очков и, скорее всего, выйдет в плей-офф, что удивительно. Хотя по большому счёту если посмотреть на состав участников этого турнира, то, в общем-то, ничего удивительного и нет. Я вообще не понимаю, как там «Челси» оказался. Ну поэтому он и идёт на первом месте. Лидирует клуб с такими результатами, как, например, 8:0 с армянским «Ноа». Ну или 3:1 у казахстанской «Астаны» выиграл «Челси», не напрягаясь особо.

Поэтому здесь будет «избиение младенца». Просто надо понять, сколько забьёт «Челси» в ворота ирландского клуба. Почему я так думаю? Ну, потому что совершенно разный класс футболистов у них. И ещё важный момент, чемпионат в Ирландии закончился ещё 1 ноября. И вот эти почти 60 дней ирландские футболисты тренируются и с нетерпением ждут встреч в Лиге конференций. Также «Шэмрок» проводит, конечно, товарищеские матчи. Вот буквально недавно он играл с финским клубом ХИК, дважды проиграл. Это как раз таки говорит, наверное, об уровне ирландцев.

Поэтому, думаю, смелая ставка тут – «победа «Челси» в первом тайме и тотал больше 1.5 гола» за 2.00. Вариант, я уверен, зайдёт на ура», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».