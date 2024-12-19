«Интер» — «Удинезе»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка Италии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Удинезе».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.50.

«Интеру» предстоит второй матч на этой неделе, в понедельник команда Симоне Индзаги деклассировала «Лацио» 6:0. Этот успех позволил миланской команде выйти на чистую третью строчку, при этом имея прерванный матч с «Фиорентиной» и потенциально одинаковое количество очков с лидирующей «Аталантой». В Лиге чемпионов всё неплохо, 13 очков в шести турах и промежуточное шестое место.

«Удинезе» приводит неплохой сезон, команда из городка Удине за последние 10 лет ни разу не финишировала в первой десятке. Сейчас же после 16 туров команда Косты Руньяича на девятой строчке, аккурат за тремя командами Лиги чемпионов — «Ювентусом», «Болоньей» и «Миланом». Правда, с конца октября команда на спаде, лишь одна победа в семи турах, да и та над «Монцей» с предпоследней строчки.

Нас ждёт кубковая встреча, а значит, в итоге кто-то турнир покинет. На сей раз за «Удинезе» будут болеть и лациале, ведь победитель этой пары встретится в 1/4 финала именно со столичной командой. Но если без отвлечений, то «Интер» явный фаворит, а шанс их соперника лишь в тяжёлом календаре команды Индзаги и её усталости. И всё же у хозяев есть скамейка и её уровень весьма неплох, потому «Удинезе» они обязаны проходить уверенно», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».