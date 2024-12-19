«Интер» — «Удинезе»: ставка Эльвина Керимова на игру Кубка Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Удинезе».

Ставка: ТМ 3 за 1.81.

«Интер» против «Удинезе» в Кубке Италии. Миланцы в прошлом туре Серии А камня на камне не оставили от «Лацио» — победили 6:0. И на самом деле, удивительные, конечно, как результат, так и сама игра. Потому что в первые полчаса казалось, что «Лацио» был не хуже, чем «Интер». Но потом команда Индзаги просто включила такой режим производительности и эффективности, уничтожения, что на римлян было больно смотреть. Мы увидели, что просто команды здесь и сейчас находятся на разных стадиях становления.

«Интер» — это готовый топ-клуб. «Лацио» же, в общем, неожиданно забрался так высоко в чемпионате. И «Интер» поставил его на место, если называть вещи своими именами, — 6:0 победа в Риме. Я, честно говоря, не помню, когда такое было в последний раз. И голы миланцы забивали на любой вкус.

«Удинезе» — соперник «Интера» в Кубке Италии. Он недавно проиграл «Наполи» 1:3, причём клуб вёл в счёте, но во втором тайме пропустил три мяча, и, в общем, всё время отбивался. Но в конце всё-таки дожал «Наполи», пожалуй, победил по делу. У неаполитанцев было большое преимущество по ударам, в общем, по моментам. Так что всё шло к победе команды Конте, хоть и «Удинезе» первым забил.

Вообще, «зебры» не лучший отрезок сезона проводят, лишь одна победа в семи матчах последних, было за этот период пять поражений. В общем, непростой период для команды. Хотя начинала, мы помним, как хорошо она.

Здесь, честно говоря, учитывая коэффициенты на победу «Интера», брать её, наверно, нет смысла. Я возьму просто тотал голов. Сыграю от обратного. Я возьму тотал меньше трёх мячей с коэффициентом 1.81. В прошлом матче «Интер» забил шесть голов, потратил на это силы. У миланцев наверняка будет ротация. Плюс это матч плей-офф Кубка, я не жду здесь большого количества голов. Большой результативности от «Интера» в предстоящей игре мы не увидим», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».