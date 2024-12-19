«Панатинаикос» — «Динамо» Мн: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги конференций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги конференций «Панатинаикос» — «Динамо» Мн.

Ставка: победа «Панатинаикоса» и индивидуальный тотал больше 1.5 за 1.50.

«Панатинаикос» уже 15-й сезон лишь мечтает о титуле чемпиона, за это время гегемонию «Олимпиакоса» прерывали лишь АЕК и ПАОК — каждый по два раза. Но в этом сезоне греческий чемпионат хорош, после 15 туров разрыв между первой и пятой командами всего четыре очка. Вот и «Панатинаикос» в этой пятёрке, на четвёртой строчке, отставая от лидера на два очка. В Лиге конференций перед последним туром идут неплохо, семь очков в пяти турах и 18-е место из 36.

Белорусское «Динамо» начинало свой путь в еврокубках сезона-2024/2025 с Лиги чемпионов и преодолело один раунд. Затем противостояние с «Лудогорцем», болгары выбили белорусов в квалификацию Лиги Европы. И вновь один раунд пройден, а затем крепкий «Андерлехт» отправляет «Динамо» турниром ниже. В групповом этапе Лиги конференций дела у минчан идут плохо, четыре поражения в пяти турах и разница мячей 4:9. Радует поклонников «Динамо» лишь победа во внутреннем первенстве, вторая подряд.

Грекам для выхода в плей-офф достаточно сыграть вничью, белорусам необходима лишь победа, и то она позволит сохранить призрачные шансы. По сути, это последний матч в сезоне для «Динамо», чемпионат позади, а еврокубковая весна маловероятна. Хозяевам не стоит надеяться на шапкозакидательство от гостей и играть от себя», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».