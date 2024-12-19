СКА — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Торпедо».

Ставка: победа СКА и ТБ 6 за 3.00.

«В этом сезоне в Нижнем СКА выиграл у «Торпедо» со счётом 4:3, а в Питере – со счётом 4:1. Практически нет сомнений в том, что Ротенберг обыграет Ларионова и теперь, а в ворота гостей влетит никак не меньше четырёх шайб. Всё-таки на нижегородцев в Северной столице настраиваются по-особому. А качественный матч с «Локомотивом» показал, что даже усталость лидеров после Кубка Первого канала не выбила СКА из колеи. Команда выглядела мощно, креативно. А за такие ошибки, которые допускают Деанджело и Ко, не прощают соперники уровня «Локомотива». Но вот соперники уровня «Торпедо» не всегда пользуются такими подарками.

Наконец, буллитный проигрыш с пятью пропущенными в Балашихе заставляет усомниться в текущих кондициях волжского клуба. Ставим на уверенную победу СКА с тоталом больше 6 шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».